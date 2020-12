Leuchtende Kinderaugen: Nikolausaktionen in vielen Eichsfelder Dörfern

Anja Raabe als Engel und Reiner Heinemann als Nikolaus brachten in Bernterode den Mädchen und Jungen eine Freude. In Bernterode/Wipper und Breitenworbis verteilten die Mitglieder der Feuerwehren und der Karnevalvereine 435 Päckchen.

Für leuchtende Kinderaugen sorgten am Wochenende viele ehrenamtlich engagierte Eichsfelder. Immer mit dabei waren die Feuerwehren, die in vielen Orten die Nikolausaktion selbst ins Leben riefen. Vielerorts waren Mädchen und Jungen aufgefordert ein schönes Bild zu malen, dieses in die Briefkästen der Feuerwehren zu stecken, um so den Nikolaus zu sich nach Hause einzuladen. In anderen Gemeinden waren auch Kirmesburschen und Karnevalisten Initiatoren der Aktion und wurden von den Feuerwehren unterstützt.