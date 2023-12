Leuchtende Pinguine sind Blickfang für Kinder in einem Eichsfelder Dorf

Eichsfeld. Viele Eichsfelder schmücken im Advent ihre Vorgärten weihnachtlich. Wir haben eine Familie besucht. Gern können Sie uns Bilder von Ihren geschmückten Grundstücken schicken.

Der erste Advent steht vor der Tür. Weihnachtsmärkte laden ein, um die nun beginnende besinnliche Zeit zu genießen. Und einige Eichsfelder haben schon längst Haus, Hof und Garten weihnachtlich geschmückt. So auch Familie Müller aus Hundeshagen.

Wer durch das Musikantendorf fährt, kann den herausgeputzten Vorgarten allerdings gar nicht richtig betrachten, da die Müllers oberhalb der Ortsdurchfahrt im Königstal wohnen. Nur die Spitze der mittlerweile rund zwölf Meter hohen Tanne nimmt man wahr. Für Müllers ist der Festschmuck zur Tradition geworden. „Wir schmücken immer vor dem Totensonntag. Und an dem Montag danach wird die Lichterkette angemacht“, erzählt Familienvater Michael Müller.

Je näher der besagte Tag heranrückt, kommt bei Müllers immer bessere Stimmung auf. Sie wissen, dass ihre Deko gut ankommt. „Es ist immer schön, wenn Kinder hier vorbeigehen und sich freuen. Und hier oben gibt es viele“, so Michael Müller. Begonnen habe alles 2007. „Da haben wir die Tanne gepflanzt und erstmals eine Lichterkette am Baum angebracht. Der Baum war nur einen halben Meter hoch“, erinnert sich der Familienvater, der beim Schmücken von Frau Andrea und Sohn Domenik unterstützt wird. Im Laufe der Zeit sind mehr Dekomaterialien hinzugekommen. Heute hängen an der Tanne große verschiedenfarbige Kugeln, Sterne und Schleifen. Die LED-Lichterkette ist mittlerweile rund 60 Meter lang und zählt 600 kleine Birnen.

Unter dem Baum wird, wie es sich für Weihnachten gehört, ein kleines aus Lichtsträngen dargestelltes Geschenk platziert. Zwei Stunden brauchen Müllers, bis alles fertig ist und in der Advents- und Weihnachtszeit sie und Spaziergänger erfreut. Der absolute Hingucker ist der große Pinguin. Auch dieser ist mit LED-Lampen beleuchtet, einige blinken sogar abwechselnd.

Die große Tanne und die Pinguine sind Hingucker und letztere bei Kindern sehr beliebt. Foto: Sebastian Grimm / Funke Medien Thüringen

Da die Figur so gut ankommt, dachte sich Michael Müller, dass sich zu dem großen Pinguin noch etwas dazugesellen sollte. Und er wurde fündig. „In diesem Jahr haben wir Zuwachs bekommen. Ein kleiner Pinguin steht jetzt neben dem großen.“ Aber das ist noch längst nicht alles, denn vor dem Baum wird an diesem Wochenende noch ein großer Adventskranz aufgebaut. Mitte Januar wird von den Müllers abgeschmückt.

Wenn auch Sie Ihre Anwesen geschmückt haben und andere Leser an der Pracht teilhaben lassen wollen, schicken Sie uns einfach Fotos in einer Dateigröße von mindestens einem Megabyte per E-Mail an eichsfeld@funkemedien.de. Vergessen Sie bitte nicht Ihre Kontaktdaten und ein paar Zeilen erklärenden Text.