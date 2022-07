Libellenbeobachtung im Eichsfeld

Eichsfeld. Die Keilfleck-Mosaikjungfer braucht einen ganz besonderen Lebensraum. Wer sie fotografieren will, bekommt leider oft nasse Füße.

Mit ihrer gelbbraunen Farbe und den grünen Augen ist sie kaum mit anderen heimischen Großlibellen zu verwechseln. Gemeint ist die Keilfleck-Mosaikjungfer (Aeshna isoceles). Sie ist eine in Europa weit verbreitete Art, und auch in Thüringen gilt sie als nicht gefährdet.

Im Eichsfeld ist sie aber nicht so häufig zu beobachten, was möglicherweise am Fehlen geeigneter Fortpflanzungsbiotope liegt. Dazu braucht die Art größere Stillgewässer. Diese müssen so flach sein, dass sie sich leicht und schnell erwärmen, denn nur dann können sich die Larven entwickeln. Neben offenen Wasserflächen müssen zumindest die Uferbereiche mit Röhrichten aus hochaufragenden Pflanzen wie Schilf, Rohrkolben, Rohrglanzgras und Großseggen bewachsen sein.

Im Eichsfeld findet die Art solche Bedingungen am Wachstedter See. Dort kann sie noch bis Mitte Juli beobachtet werden. Anders als viele weitere verwandte Mosaikjungfern, die scheinbar immer ruhelos hin- und herfliegen, legt die Keilfleck-Mosaikjungfer häufiger Sitzpausen ein, so dass dann die Möglichkeit der Betrachtung oder gar eines Fotos besteht. Nur leider liegen die Reviere der Männchen und auch ihre Sitzwarten in der Regel an der dem Wasser zugewandten Röhrichtseite.

Libellenmännchen bewachen ihre Reviere eifersüchtig

Diese Reviere werden eifersüchtig bewacht. Jeder männliche Artgenosse und auch andere Großlibellen werden angegriffen und vertrieben. Nur wenn die kräftigere Große Königslibelle (Anax imperator) auftaucht, und das passiert am Wachstedter See häufig, dann zieht sich unsere Keilfleck-Mosaikjungfer lieber in die landeinwärts gerichtete Vegetation zurück. Dann schlägt die Minute für den Libellenfotografen – auch ohne nasse Füße zu bekommen. Da nicht nur die Larven sehr wärmebedürftig sind, sondern auch die erwachsenen Tiere, fliegen sie nur an sonnigen und sehr warmen Tagen und erst, wenn die Lufttemperaturen 20 Grad überschreiten. Die Männchen sind dann auf der ständigen Suche nach Weibchen, um sich zu paaren. Das Weibchen sticht später die Eier in schwimmende Pflanzenteile ein.

Libellenlarven führen ein räuberisches Leben

Die nach spätestens acht Wochen schlüpfenden Larven führen ein räuberisches Leben im seichten, sich rasch erwärmenden Wasser. Wegen der hohen Wassertemperaturen entwickeln sich die Larven sehr schnell und häuten sich bereits im Mai des Folgejahres zur fertigen Libelle. Bei vielen anderen Libellenarten, die kühlere Gewässer nutzen, dauert die Entwicklung dagegen oft mehrere Jahre.

Die Bindung an warme flache Gewässer kann den Larven der Keilfleck-Mosaikjungfer aber auch zum Verhängnis werden, da es hier, begünstigt durch den Nährstoffeintrag aus landwirtschaftlichen Flächen, rasch zur Bildung giftigen Faulschlamms kommt, den die Larven ebenso wenig überleben können, wie das Austrocknen des Gewässers. Deshalb kommt die Art auch nicht in Fischteichen vor, die zur Bewirtschaftung abgelassen werden, obwohl sie ansonsten mit mäßigem Fischbesatz gut zurechtkommt. Insgesamt scheint die wärmeliebende Art aber ein Gewinner der Klimaerwärmung zu sein und könnte zukünftig auch im Eichsfeld häufiger auftreten, vorausgesetzt, die übrigen Gewässereigenschaften stimmen.