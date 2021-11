Lichterfest und Obstbaumschnitt im Eichsfeld

Zum Lichterfest wird für Freitagabend in Leinefelde eingeladen.

Eichsfeld. Eichsfelder Wochenendtipps: Shoppen und Natur

Obstbaumschnitt und Shoppen im Lichterglanz– am Wochenende bleibt es im Kreis beschaulich.

Lichterfest in Leinefelde

Die teilnehmenden Leinefelder Händler öffnen ihre Geschäfte am Freitag, 19. November, bis 21 Uhr. Die Innenstadt soll sich in ein Lichtermeer verwandeln und die Geschäfte sollen schon im weihnachtlichen Glanz erstrahlen. In der Bahnhofstraße gibt es Straßenmusik, auch Stände mit Crêpes, Glühwein, Süßigkeiten, Bratware und mehr.

Obstbaumschnitt mit Nabu

Der Eichsfelder Naturschutzbund lädt gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung für Samstag, 20. September, von 10 bis 13 Uhr auf die Nabu-Streuobstwiese Breitenworbis ein. Thema ist „Obstbaumschnitt und Obstbaumpflanzung“. Diplom-Biologe Fabian Goldhagen wird Grundlagen des Pflege- und Erhaltungsschnittes vermitteln, auch wird ein Hochstamm fachgerecht gepflanzt und gezeigt, was bei der Pflanzung zu beachten ist. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Wiese befindet sich an der Ascheröder Straße, 200 Meter von der Landesstraße 1014 entfernt.