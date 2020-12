Lieder des Projektchores „Weihnachten“ auf CD statt in Konzerten

Auch die Arbeit des Projektchores „Weihnachten“ ist durch die Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen. Die ab September beginnenden Proben für das alljährliche Weihnachtsprogramm mussten ausfallen. Ebenso bedauern Bernhard Streicher, Pfarrer im Ruhestand und Leiter des Weihnachtschores, und die Chormitglieder, das es in diesem Jahr keine Konzerte vor und nach Weihnachten geben kann. „Zum Glück konnten wir noch die Aufnahmen für unsere dritte Weihnachts-CD fertig stellen“, sagt Bernhard Streicher. Mit dem Titel „Gott wird Mensch und stiftet Frieden“, ist sie mit anspruchsvollen, alten und modernen Chorsätze ab sofort im Handel erhältlich. „Die Weihnachtsbotschaft von der Menschwerdung Gottes wird so neu erlebbar, besonders wenn sie in diesem Jahr Weihnachtsgottesdienste zu Hause mit Ihrer Familie feiern“, so Streicher.

