Linke-Bundestagsabgeordnete Steinke fordert neues Corona-Hilfsprogramm

„Viele Menschen leiden unter der Corona-Krise. Sie haben weniger oder gar kein Einkommen, sind entlassen oder in Kurzarbeit oder dürfen als Selbstständige im Lockdown nicht tätig sein. Viele wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen oder ihre Familie ernähren sollen“, stellt Kersten Steinke, Linke-Abgeordnete aus Nordthüringen, fest.

Der Bund habe zwar zügig Transfer- und Kreditprogramme aufgelegt, doch viele Soloselbstständige und Freiberufler gingen bis dato leer aus. „Die Bundesregierung will nun die Corona-Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen und Soloselbstständige verbessern. Es bleiben aber Zweifel, ob die Mittel auch abfließen“, gibt Steinke zu bedenken. „Da das Gesamtvolumen an Soforthilfen für Selbstständige beim ersten Lockdown nicht ausgeschöpft wurde, sollten Antragshürden abgebaut und die nicht ausgegebenen Mittel in ein verlängertes und verbessertes Corona-Überbrückungsprogramm überführt werden.“