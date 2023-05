Live-Musik in sechs Lokalen in Eichsfelder Nachbarlandkreis

Witzenhausen. Im Eichsfelder Nachbarlandkreis geht es rund. Ein Bändchen reicht zum Eintritt für alle Veranstaltungen.

Mit einem Klangspektakel wartet Witzenhausen am Samstag, 6. Mai, auf. Mit sechs verschiedenen Lokalen und acht Künstlern verspricht der Tag ein musikalisches Erlebnis.

Ab 16 Uhr erwartet die Gäste eine Reise durch die Musikszene, heißt es von der Pro Witzenhausen GmbH. Von Jazz bis Rock, von Soul bis Pop – jeder Künstler bringt seinen eigenen Stil mit. Mit nur einem Eintrittsbändchen kann man von einem Tresen zum anderen ziehen.

Das Programm: Um 16 Uhr ist Peppler im Schinkels Brauhaus, 17 Uhr sind die New Orleans Syncopators bei Chez Nadine, und um 18 Uhr gibt sich Manfred Maurenbrecher im Bio-Bistro Ringelnatz die Ehre. Um 19 Uhr spielt Gelster Drums in der Runden Ecke, 20 Uhr Jam im Das Bistro, 20.30 Uhr sind Dominik Pytka & Roland Wander im Brücke Lokal, 21.30 Uhr Gelster Drums in der Runden Ecke und um 22 Uhr DJ’s Dance Floor in der Runden Ecke.

Die Eintrittsbändchen gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information oder bei den teilnehmenden Lokalen. An dem Abend bekommt man sie von 17 bis 20 Uhr in der Tourist-Information sowie während der Tour in den Lokalen, die mitmachen. Preis: 20 Euro, ermäßigt 15 Euro für Schüler, Studenten, Azubis.