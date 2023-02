Lkw durchbricht Mittelleitplanke: A38 nach schwerem Unfall bei Heiligenstadt für Stunden gesperrt

Heiligenstadt. Auf der A38 bei Heiligenstadt hat sich ein schwerer Lkw-Unfall ereignet. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Göttingen gesperrt. In der Gegenrichtung kam es ebenfalls zu Einschränkungen.

Ein schwerer Lkw-Unfall hat seit Dienstagmittag für Behinderungen auf der Autobahn 38 bei Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Sattelzug gegen 11.55 Uhr in Fahrtrichtung Göttingen im Bereich der Anschlussstelle Heiligenstadt nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelleitplanke und durchbrach diese auf einer Länge von etwa 200 Metern.

Trümmerteile wurden auf dabei auf die entgegengesetzte Fahrbahn geschleudert. Ein in Richtung Leipzig fahrender VW konnte nicht mehr ausweichen und stieß frontal mit diesen zusammen.

Als Unfallursache werde nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an der Lenkeinrichtung des Lkw angenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Wegen der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle auf der A 38 in Fahrtrichtung Göttingen zwischen Heilbad Heiligenstadt und Arenshausen seit 16 Uhr voll gesperrt worden. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Heiligenstadt abgeleitet. Erst am Abend konnte der Verkehr gegen 21 Uhr wieder rollen. In Fahrtrichtung Leipzig war gleichzeitig der linke Fahrstreifen gesperrt gewesen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

