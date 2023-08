Lkw-Fahrer beleidigt und bespuckt Jugendliche in Breitenworbis

Die Polizei wurde zu einem Einsatz an eine Tankstelle in Breitenworbis gerufen. (Symbolbild)

Breitenworbis. Ein Lkw-Fahrer beleidigte und bespuckte eine Gruppe von Jugendlichen in Breitenworbis. Wie es dazu kam.

Eine Auseinandersetzung mehrerer Personen an einer Tankstelle in Breitenworbis beschäftigte die Eichsfelder Polizei am Mittwochabend. Ein derzeit noch unbekannter Pkw-Fahrer beleidigte und bespuckte in Folge einer verbalen Konfrontation eine Gruppe jugendlicher Mopedfahrer, teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen der Polizei war der Autofahrer allerdings nicht mehr vor Ort. Entsprechende Strafanzeige wurden aufgrund des rechtswidrigen Verhaltens des Fahrzeugführers gegenüber den Jugendlichen gefertigt.