Lkw-Fahrer fährt nach Kollision mit Auto in Ecklingerode einfach weiter

Am Dienstagabend kam es in Ecklingerode im Eichsfeld zu einem Unfall zwischen Auto und Lkw. Laut Polizei fuhr die Fahrerin eines Audi kurz nach 17 Uhr die Hauptstraße in Ecklingerode in Richtung Brehme entlang, als ein entgegenkommender Lkw-Fahrer auf ihre Fahrspur geriet.

Es kam dazu, dass der Lkw und das Auto sich an der Seite der Fahrzeuge striffen. Anschließend verließ der Lkw-Fahrer ohne Weiteres die Unfallstelle. Die 19-jährige Audi-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Lkw-Fahrer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 0 3606/6510 zu melden.

