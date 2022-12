Luchsnachwuchs im Südharz gesichtet

Südharz. Drei Jungtier auf Bildern einer Wildkamera entdeckt.

Ausgewertete Aufnahmen von Wildkameras im Südharz zeigen Nachwuchs einer Luchsmutter im benachbarten Landkreis Nordhausen. Zu sehen sind laut dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz drei Jungtiere.

Damit seien in Thüringen derzeit acht freilebende Luchse nachgewiesen. Die Luchse im Südharz gehören laut Ministerium der Harzer Luchspopulation an, die sich über die Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt. Nachwuchs im Bereich des thüringischen Teils des Mittelgebirges habe es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben.

Luchsjunge kommen zwischen Ende Mai und Anfang Juni auf die Welt und verbleiben rund zehn Monate im Familienverband bei ihrer Mutter.