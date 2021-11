Märchen in Glas in Heiligenstadt zu sehen

Heiligenstadt. Das Literaturmuseum in Heiligenstadt präsentiert eine Sonderausstellung mit Werken des Künstlers Wolfgang Nickel.

In einer neuen Sonderausstellung zeigt das Literaturmuseum Werke des Thüringer Künstlers Wolfgang Nickel. Die Exposition trägt den Titel „Der gläserne Pantoffel. Märchen in Glas“ und wird laut Museumsleiter Gideon Haut am Sonnabend, 20. November, um 15 Uhr coronabedingt nur vor geladenen Gästen eröffnet. Für reguläre Besucher ist die Ausstellung ab Sonntag zu sehen.

Den Einführungsvortrag hält Dr. Cornelie Becker-Lamers aus Weimar. Nickels Glasarbeiten sind international gefragt und zieren bereits über 35 Kirchen, Krankenhäuser und weitere öffentliche Einrichtungen. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich der Glaskünstler Wolfgang Nickel aus Schmalkalden durch Objekte, figürliche Darstellungen und großflächig-abstrakte Buntglasfenster international einen Namen gemacht.

Von seiner Ausbildung an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein her ist Nickel Maler und Grafiker, kombiniert Zeichnung, Farbverläufe, Schriftgestaltung und seltene traditionelle Handwerkstechniken, um von der historischen Grundrisszeichnung bis zum digitalen QR-Code, vom interpretierenden Gedichtzitat bis zum symbolträchtigen Kirchenfenster alles ins gläserne Bild zu setzen. Nach seiner Grafikserie zu den Kunstmärchen Ludwig Bechsteins hat sich Wolfgang Nickel erneut dem Märchenthema zugewandt, berichtet Gideon Haut. So habe der Künstler Serien zu den Kernmotiven sowohl der beliebtesten Zaubermärchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm als auch zu Motiven aus Theodor Storms in Heiligenstadt entstandener Erzählung „Die Regentrude“ (1864) geschaffen. Zu beiden Themenkomplexen wird Cornelie Becker-Lamers im Rahmen der Ausstellung vortragen.

Es besteht während der gesamten Ausstellungsdauer die Möglichkeit, Kunstwerke von Wolfgang Nickel zu erwerben. Die Exposition wird bis zum 27. Februar im Literaturmuseum zu sehen sein.