Märchenhaftes Angebot für Familien in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Wanderung mit Märchenspaß in Heiligenstadt.

Die Tourist-Information bietet wieder Erzähl- und Themenwanderungen. Freuen darf man sich auf interessante, unterhaltsame und informative Naturerlebnisse in und um Heiligenstadt. Erfahrene Wanderführer zeigen den Gästen die Besonderheiten ihrer Heimat. Ausgeweitet wurde das Angebot für Familien. Zusätzlich zu den geführten Themen- gibt es sieben Familienwanderungen. Familie Führ nimmt Interessierte mit auf Touren, bei denen Geschichten und Märchen die Natur lebendig werden lassen. Die erste Familientour startet am Samstag, 19. Februar. Treffpunkt: 10 Uhr am Rathaus. Dann gibt es die Winterwanderung „Frau Holle“ zur Klöppelsklus und zum Kurfürstenstein, begleitet von den schönsten Wintermärchen. Geeignet ist sie für Kinder ab fünf Jahren. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden. Empfohlen werden festes Schuhwerk und eine kleine Rucksackverpflegung. Kosten pro Person: 6 Euro, mit Gästekarte 4 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist sie kostenfrei.

Anmelden: Tel. 03606/677 903 oder E-Mail: touristinfo@heilbad-heiligenstadt.de