In Mackenrode kommen die Märchenfreunde auf ihre Kosten.

Märchenpark und Teich im Kerzenschein gibt es in einem Eichsfelddorf

Mackenrode. Ein kleines Eichsfelddorf hat einen Märchenpark, der sich großer Beliebtheit erfreut. Jetzt wird dort gleich zwei Tage gefeiert.

Seit 2009 ist der Märchenpark in Mackenrode mit Darstellungen der Brüder Grimm ein Anziehungspunkt für viele Besucher der Region, sagt Bürgermeister Helmut Bode (CDU). Sein Dorf liegt an der Deutschen Märchenstraße und ist Mitglied im gleichnamigen Verein. Inzwischen, erzählt er, kämen aber auch Märchenfreunde von weit her.

Zur Freude der Kinder wurde im Oktober 2020 der neue Märchenspielplatz eingeweiht. 2022 wurden im Park eine Waldschenke und eine Wellenbank aufgestellt sowie eine öffentliche barrierefreie Toilette errichtet. Diese Maßnahmen, so Bode, waren nur mit Hilfe der Leader-Förderung realisierbar.

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, wird nun das 9. Märchenparkfest gefeiert. Die Eröffnung ist am Samstag um 17 Uhr. Einen besonderen Höhepunkt gibt es um 21 Uhr: „Märchenpark und Teich im Kerzenschein“.

Das Programm bietet an beiden Tagen Spiel, Spaß und kleine Überraschungen. Wie in den Vorjahren ist am Sonntag auch eine Aufführung von der Kleinkindgruppe geplant. Den Abschluss bildet das traditionelle Entenrennen mit Siegerehrung. Für das leibliche Wohl ist zudem gesorgt.