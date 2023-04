Manfred Kaufhold übergibt in Birkungen nach 42 Jahren den Staffelstab

Birkungen. 42 Jahre war Manfred Kaufhold Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Birkungen. Er blickt auf eine bewegte Amtszeit zurück. Mit 13 Spendern begann der Verein vor 30 Jahren seine Blutspende-Aktionen, heute sind es jährlich 200.

Manfred Kaufhold trat jetzt ein letztes Mal als Vorsitzender vor die Mitglieder des Ortsvereins Birkungen im Deutschen Roten Kreuz (DRK). Am 12. Dezember 1980 war er zum Vorsitzenden des Vereins gewählt worden. Seitdem leitete er erfolgreich die Geschicke der Gemeinschaft.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Clubraum Siechen blickte er nicht nur auf die vergangenen Monate zurück. Er ließ auch die vergangenen 42 Jahre Revue passieren, hob besondere Ereignisse und Höhepunkte aus seiner Arbeit als Vorsitzender hervor. Den Staffelstab weiterzugeben, hatte er lange vorbereitet.

Neben der medizinischen Absicherung von Veranstaltungen in Birkungen, wie des Sportfestes oder der Kirmes, lag im vergangenen Jahr der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit auf der Durchführung der Blutspende-Aktionen.

Kaufhold dankte im Namen des Vorstandes allen Mitgliedern für das Engagement in der Vergangenheit. Elisabeth Apel gab einen Rückblick auf die Entwicklung der Blutspende-Aktionen in den vergangenen 30 Jahren. So startete der Verein 1991 mit 13 Spendern. Heute blickt der Ortsverein auf 200 treue Spender im Jahr.

Die Tombola-Aktion 2016, die Luftballon-Aktion, aber auch die Mithilfe bei der Absicherung des Papstbesuchs 2011 waren besondere Höhepunkte im Vereinsleben. Im DRK-Ortsverein Birkungen engagieren sich derzeit über 28 Mitglieder. Elisabeth Apel appellierte, auch die jüngere Generation von der Blutspende zu überzeugen. Nobert Apel, seit 40 Jahren Schatzmeister, berichtete zur Kassenlage.

Neue Ansprechpartnerin für die medizinische Absicherung

Nach den Berichten stand die Neuwahl des Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Mit Guido Helbich tritt ein Vorsitzender in die Fußstapfen von Manfred Kaufhold, der bereits seit über 30 Jahren Mitglied im Verein ist. Helbich bedankte sich für das Vertrauen und wird dem Verein in den nächsten vier Jahren vorstehen. Die Stellvertretung übernimmt Elisabeth Apel. Für das Amt des ehrenamtlichen Kassenwarts wurde erneut Norbert Apel gewählt. Elisabeth und Norbert Apel sind zudem die Ansprechpartner für die Blutspenden im Ort.

Neue Ansprechpartnerin für die medizinischen Absicherungen ist Simone Engemann. Auch sie wirkt im Vorstand mit. Severin Apel und Wolfgang Meysing werden als Delegierte an der DRK-Kreisversammlung teilnehmen.

„Ich freue mich, dass ihr vier Mal im Jahr die Blutspende-Aktion in unserem Ort organisiert, die eine immer größere Resonanz erfährt. Und auch die Ersthelfer-Absicherung unserer Reitturniere und Sportfeste im Kley oder auch zur Kirmes tragen zum Gelingen der Veranstaltungen bei. Sie sind für das örtliche Leben unverzichtbar“, dankte Ortsteilbürgermeister Michael Apel (CDU) den Vereinsmitgliedern.

Guido Solf, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Eichsfeld, dankte sowohl dem bisherigen Ortsvorstand für die geleistete Arbeit als auch Manfred Kaufhold. Er habe als Vorsitzender beachtliche Leistungen erbracht. Solf übergab ein Präsent und sicherte dem Verein die Unterstützung bei allen Tätigkeiten zu.