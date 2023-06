Mann bei Arbeitsunfall im Eichsfeld durch Stahlträger schwer verletzt

Leinefelde-Worbis. Bei einem Arbeitsunfall ist im Eichsfeld ein Mann schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

In Leinefelde (Eichsfeld) ist am Montagvormittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei stürzte bei Arbeiten an einer Hausfassade ein in der Nähe gelagerter Stahlträger aus bisher ungeklärter Ursache auf den 55-Jährigen.

Der Mann wurde schwer am Bein verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Neben der Polizei ermittelt auch das Amt für Arbeitsschutz zur Ursache des Unfalls.

