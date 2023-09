Mann entblößt sich im Eichsfelder Nachbarkreis vor Frau

Götingen. Ein Exhibitionist entblößt sich in einem Eichsfelder Nachbarkreis neben einem Gebüsch und erschreckt die Parkbesucher.

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 1. August, gegen 17.45 Uhr neben einem Gebüsch im Cheltenhampark an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Laut Polizei habe eine Frau, die in der Nähe gesessen hat, mit dem Mann Blickkontakt gehabt, während dieser Bewegungen an seinem Geschlechtsteil ausübte. Der Unbekannte habe sich danach Richtung Innenstadt zu Fuß entfernt.

Der Mann sei laut der Frau zwischen 40 und 55 Jahre alt gewesen und habe einen leichten „Bierbauch“ gehabt. Sein Gang sei leicht vorgebeugt gewesen. Zur Tatzeit habe er eine weite blau ausgewaschene Jeans und ein kurzärmeliges Poloshirt mit hellblauen und weißen Streifen getragen. Zudem habe er dunkle Lederschuhe getragen.

Hier gibt es ein Phantombild des Mannes

Zeugen können sich bei der Polizei unter Tel.: 0551/491-2115 melden.