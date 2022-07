Mann im Eichsfeld bei Sturz in Baugrube schwer verletzt

Büttstedt. Im Eichsfeld ist ein Mann in eine Baugrube gestürzt und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein 53-jähriger Mann stürzte am Mittwochmittag in Büttstedt im Eichsfeld in eine Baugrube. Wie die Polizei informierte, habe er sich an einen Bauzaun gelehnt, als er das Gleichgewicht verlor und mit dem Bauzaun knapp zwei Meter in die Tiefe stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, insbesondere zur Sicherung der Baustelle, und ob möglicherweise die Alkoholisierung des Unfallopfers der Grund für den Sturz war, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von über 2,7 Promille ergeben.

