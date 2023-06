Mann randaliert in einem Eichsfelder Hotel

Dingelstädt. Den Aufforderungen des Eichsfelder Hotelbesitzers ist der Randalierer nicht nachgekommen. Zuvor hatte er sich an dem Inhalt der Bar bedient.

Ein alkoholisierter Gast randalierte in der Nacht zu Donnerstag in einem Hotel an der Mühlhäuser Straße in Dingelstädt. Nachdem der Mann eine Flasche aus der Bar hatte mitgehen lassen, verwies der verärgerte Besitzer ihn aus dem Hotel. Diesen Forderungen sei der Randalierer jedoch nicht nachgekommen. Erst nach Aufforderung der Polizei habe der Mann schließlich das Gelände verlassen, so die Mitteilung der Beamten.