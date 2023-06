Mann steuert in Heiligenstadt sturzbetrunken einen Mercedes

Heiligenstadt. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer verlor in Heiligenstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Den Führerschein ist der Mann los.

Mit mehr als 2,35 Promille Atemalkohol verlor Dienstagnacht ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer in Heiligenstadt im Kreisverkehr Nordhäuser Straße die Kontrolle über sein Auto. In einer Einfahrt an der Max-Planck-Straße konnte er den beschädigten Wagen dann stoppen. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein ist er los und hat sich nun wohl auch strafrechtlich zu verantworten.