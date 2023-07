Wolfgang Busse gestaltet das Marienlob am Sonntag in Heiligenstadt musikalisch mit.

Marienlob mit Saxofonmusik im Paradies in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Im Schönstattzentrum in Heiligenstadt findet jeden Sonntag im Sommer eine besondere Vesper statt. Die nächste erlebt außergewöhnliche Musik.

Jeden Sonntag im Sommer laden die Schwestern vom Schönstattzentrum in der Kreisstadt um 17.30 Uhr zum Marienlob ins „Kleine Paradies“ in Heiligenstadt ein, teilt Pfarrer Klaus Röhrig mit. Am kommenden Sonntag, 9. Juli, wird wieder Wolfgang Busse von der Musikschule die Vesper musikalisch mitgestalten. Das Saxofonquintett wird dann bereits 20 Minuten vor dem Gottesdienst für interessierte Besucherinnen und Besucher spielen.