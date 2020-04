Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Markttage jetzt wieder möglich

Die Markttage dürfen in Leinefelde-Worbis ab sofort wieder stattfinden. Mittwochs findet in Leinefelde ausschließlich ein Grün- und Frischemarkt mit Fleisch-, Fisch-, Eier-, Bäcker-, Gemüse- und Blumenhändler statt, so Stadtsprecher René Weißbach. Markttag in Worbis ist am Freitag. Auch dort sei nur oben genanntes Sortiment zugelassen.

Die Marktstände sollten eine maximale Aufbaubreite von acht Metern nicht überschreiten. Die Abstände zwischen den Ständen müssen mindestens 10 Meter betragen. „Als Mindestabstand zwischen den Kunden ist ein Abstand von mindestens 1,50 Meter einzuhalten.“ Rückfragen und Auskünfte zu den genannten Sachverhalten sind an die Ordnungsbehörde der Stadt Leinefelde-Worbis zu richten.