Masken statt Konzert und Adventsweinchen in Birkenfelde

Birkenfelde. Vereine aus Birkenfeld, der Chor a colori und das ganze Dorf machen sich stark für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt der Chor das Kinderhospiz mit dem Spendenerlös des jährlichen Weihnachtskonzertes.

In diesem Jahr war alles ganz anders. Der Chor konnte nicht singen, doch die das Kinderhospiz sollte auch in den schwierigen Zeiten unterstützt werden. Heike Reinhardt und Christiane Rapp nähten rund 400 Mund-Nase-Bedeckungen in verschiedenen Größen und Designs.

In kleinen Runden an großen Tischen wurden die Masken wie am Fließband genäht. Es wurde zugeschnitten, genäht, gekrempelt, gebügelt, wieder genäht, gefädelt, beschriftet, verpackt und Glühwein getrunken.

Die Werbetrommel rührten die Verantwortlichen per WhatsApp, Facebook und Mundpropaganda kräftig. Die Mühen haben sich gelohnt: Der Verkauf und damit verbundene großzügige Spenden erbrachten bisher eine Summe von 1950 Euro.

Eine weitere großartige Aktion starteten die Birkenfelder Vereine: Unter dem Motto „Adventsweinchen“ standen an den ersten drei Adventssonntagen Glühwein und Kinderpunsch to go vor dem Vereinshaus Steinerhof bereit. In mitgebrachten Tassen konnten Spaziergänger sich das Getränk ihrer Wahl mit auf den Weg nehmen. Außerdem standen Honig und selbstgemachte Marmelade zum Verkauf.

In der „Kasse des Vertrauens“ sammelte sich ein Gesamtbetrag von 1013,73 Euro an. Bürgermeister Adrian Grieß steuerte außerdem noch 100 Euro bei. So konnten am dritten Adventssonntag stolze 3063,73 Euro an das Kinderhospiz übergeben werden.

Die Vereine freuen sich über die großzügige Unterstützung der Aktionen. „Wir bedanken uns bei allen, die unsere Angebote angenommen und großzügig gespendet haben, bei dem Kirmesverein, dem Sportverein, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Feuerwehrverein für die tolle Idee des Adventsweinchens – hier besonders bei Manuel Grieß – und für die Organisation, bei der Gemeinde Birkenfelde für die Unterstützung und die stimmungsvolle Dekoration. Besonderer Dank gilt auch Beate und Rosalinde Meister“, sagt Christiane Rapp stellvertretend für alle Birkenfelder.

So konnten die Masken in schönen selbst gestalteten Geschenkverpackungen und mit tollen Weihnachtskarten von Beate und Rosalinde Meister verkauft werden. „Besondere Zeiten erfordern eben besondere Aktionen. Wir lassen uns nicht unterkriegen und unterstützen das Kinderhospiz Mitteldeutschland weiter, egal was kommt. Im Namen der Birkenfelder Vereine wünschen wir allen ein frohes und gesundes neues Jahr. Und 2021 wird wieder gesungen.“