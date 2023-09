Massen-Evakuierungen in Göttingen – Sperrungen von Hauptverkehrsstraßen und Hauptbahnhof

Göttingen. Erneut werden in der Göttinger Weststadt Bomben entschärft. Zahlreiche Straßen werden gesperrt, der Bus- und Bahnverkehr ist ebenfalls betroffen.

Zahlreiche Einwohner Göttingens müssen am Samstag, 23. September, erneut evakuiert werden. Grund ist eine weitere Bombenentschärfung in der Weststadt. Bis spätestens 6 Uhr müssen alle das Evakuierungsgebiet verlassen haben, teilt die Stadt Göttingen mit. Das Areal werde per Hubschrauber und Drohne kontrolliert. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe. „Wer das Gebiet nicht rechtzeitig verlässt oder sich während der Sperrung hineinbegibt, missachtet die Evakuierungsanordnung. Verstöße werden konsequent mit Bußgeldern geahndet. Sie können bis zu 5000 Euro betragen“, erklärt das Referat der Oberbürgermeisterin.

Doch nicht nur die Anwohner sind betroffen. Auch der Verkehr in dem rund 1000 Meter großen Evakuierungsradius rund um den Schützenplatz kommt zum Erliegen. Neben zahlreichen Nebenstraßen werden nach Informationen der Stadt Göttingen auch wichtige Hauptverkehrsstraßen von Sperrungen betroffen sein. So ist unter anderem die Kasseler Landstraße nur bis zum Posthof befahrbar. Die Königsallee ist stadteinwärts frei bis zum Bahnübergang, der Kreuzbergring ist in Fahrtrichtung Weender Landstraße frei bis zur Annastraße. Die Weender Landstraße selbst wird ab dem Heinz-Erhard-Platz gesperrt. Stadtauswärts ist sie ab der Daimlerstraße frei, stadteinwärts bis kurz vor der Liebrechtsstraße.

Betroffen von der Bombenräumung ist auch der öffentliche Nahverkehr. Für die Regionalbusse von und nach Göttingen gelten Einschränkungen. Die Busse des Schienenersatzverkehrs für alle Regionalzüge (RB und RE) und für die Züge des Fernverkehrs halten während der Evakuierung am Albaniplatz. Am Bahnhof Göttingen gibt es Zug-Abfahrten und -Ankünfte am 23. September noch bis 5.59 Uhr und dann wieder nach der Entwarnung. Die Stadtbuslinien fallen für den Zeitraum der Räumung ebenfalls aus.

Auf Höhe des Schützenplatzes ist auch die Leine gesperrt. Die Leinesperrungen bleiben bis einschließlich Samstag, 30. September, bestehen.

Bei der Bombenräumung geht es im konkreten Fall um zwei erhärtete Verdachtspunkte, heißt es. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen zeigt sich zuversichtlich, die Maßnahme an einem Tag durchführen zu können. Fortlaufend aktuelle Informationen über den Einsatz, sein Ende und die Aufhebung der Sperrzone gibt es im städtischen Liveblog unter www.goe.de/bombenverdacht. Das Ende der Maßnahme wird über die App Katwarn bekanntgegeben, informiert die Stadt Göttingen.