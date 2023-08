Mehr Achtsamkeit im Eichsfelder Alltag

Dingelstädt. Das Familienzentrum in Dingelstädt bietet einen Yoga-Kurs unter der Leitung von Marlen Wolf an. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg bietet einen neuen Yogakurs an. Unter Leitung von Marlen Wolf können die Teilnehmer in den bewegungsreichen Stunden lernen, Yoga und Achtsamkeit in ihren Alltag zu integrieren. Der Yogakurs umfasst insgesamt acht Termine, welche jeweils Donnerstagmorgen von 8.30 bis 9.30 Uhr stattfinden, beginnend am 21. September. Mitzubringen ist eine Yoga- oder Sportmatte. Die Kosten für den Kurs betragen 99 Euro und sollen bis spätestens fünf Tage vor Kursbeginn überwiesen werden.

Die Anmeldung erfolgt unter www.marlensturnbeutel.de

Weitere Informationen unter marlen@kangatraining. de oder unter der Telefonnummer 0170/3006230