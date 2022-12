Mehr als 200 Krippen in Küllstedt zu sehen

Küllstedt. 30. Ausstellung in der Pfarrkirche ist noch bis 4. Advent täglich geöffnet

Eine der größten Krippenausstellungen im Eichsfeld steht nach zwei Jahren Pause wieder den Besuchern offen. Es ist die 30. Hauskrippenausstellung in der Pfarrkirche zu Küllstedt.

Mitte voriger Woche hat das eingespielte Team nicht nur damit begonnen, die große Oberammergauer Kirchenkrippe aufzubauen – hier fassten 22 Leute mit an, darunter auch Jugendliche – sondern auch mehr als 200 Hauskrippen liebevoll in der Kirche zu platzieren und mit großer Detailverliebtheit und Naturmaterialien in Szene zu setzen.

Drei Tage hat es gedauert, um die Krippen unter anderem aus Holz, Plastik, Stein, Stoff oder Papier aufzustellen und die Kabel für die stimmungsvollen Beleuchtungen zu verlegen. Anton Montag hat sogar eine aus Legosteinen mitgebracht. Winfried Schäfer zum Beispiel ist einer von denen, die seit 30 Jahren mit dabei sind.

Uli Beume ist seit zehn Jahren im Krippen-Team. Dieses Jahr gibt es eine kleine Besonderheit. Allein drei Hauskrippen, die in St. Georg und Juliana noch bis Sonntag zu bewundern sind, gehören ihm. Und besonders stolz ist er, dass Sohn, Tochter und noch die drei Enkelkinder je eine besteuerte. „Also acht Stück aus einer Familie“, sagt er zufrieden.

Die meisten der Krippen stammen tatsächlich aus Küllstedt. Kommende Woche treten die Darstellungen der Heiligen Nacht wieder ihren Weg in die Häuser an, um zum Heiligabend ihre angestammten Plätze in den Familien zu beziehen. Waren es zur Eröffnung 600 Besucher, herrscht auch in der Woche gute Resonanz. Noch bis Sonntag ist täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.