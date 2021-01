Bei der Arbeitsagentur waren in Nordthüringen im vergangenen Jahr mehr Jugendliche als arbeitslos registriert. (Symbolbild)

Mehr junge Menschen im vergangenen Jahr in Nordthüringen arbeitslos

Eichsfeld/Nordhausen/Sondershausen. Mehr als 1100 Ausbildungsbewerber konnten im vergangenen Jahr in Nordthüringen in eine Berufsausbildung vermittelt werden. Das besagen die am Dienstag veröffentlichten Zahlen der Nordthüringer Agentur für Arbeit, zu der die Landkreise Eichsfeld, Nordhausen und der Kyffhäuserkreis gehören.

„Es gab im letzten Jahr weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge. Dennoch: Von einem Corona-Jahrgang könne man erfreulicherweise nicht sprechen“, sagt Karsten Froböse, Chef der Nordthüringer Arbeitsagentur. Das Jahr 2021 werde auf dem Ausbildungsmarkt eine Herausforderung.

„Aber es wird auch eine Zeit nach der Pandemie geben. Und erinnern wir uns: Vor Corona ging es um drei Themen. Fachkräftemangel, Weiterbildung, Nachwuchsgewinnung. Eine Ausbildung gibt zwar keine hundertprozentige Garantie, wenn es um Entlassungen in Krisenzeiten geht“, so Froböse, aber Menschen ohne Ausbildung seien doppelt betroffen, wenn es darum ginge, Mitarbeiter zu entlassen. Sie würden früher arbeitslos und fänden schwerer wieder einen neuen Job, weiß Karsten Froböse aus Erfahrung.

Mehr arbeitslose Jugendliche 2020

Die Coronakrise und die damit verbundene Unsicherheit in der Wirtschaft hat sich laut Karsten Froböse insbesondere auf Berufsanfänger und junge Erwachsene ausgewirkt. „Junge Menschen waren in diesem Jahr stärker vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen als Ältere“, so der Agenturchef. Im Jahresdurchschnitt waren 751 jugendliche Arbeitslose durchschnittlich im vergangenen Jahr bei der Nordthüringer Arbeitsagentur registriert, gegenüber dem Vorjahr fast 30 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,5 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie glatt sechs Prozent.

Die Berufsberatung unterstützt und berät, aktuell vorrangig per Videotelefonie, zukünftige Schulabgänger. Termine können bereits jetzt über die Schule oder unter 0800/45555 00 kostenfrei vereinbart werden.