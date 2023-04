In Heiligenstadt kommt es aufgrund von Bauarbeiten in den nächsten Wochen und Monaten zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild)

Mehrer Straßensperrungen in Heiligenstadt – Auswirkungen auf Anwohner der Altstadt und die Müllabfuhr

Heiligenstadt. In Heiligenstadt kommt es in den kommenden Wochen und Monaten zu Behinderungen im Straßenverkehr. Auch die Müllabfuhr ist betroffen. Grund sind mehrere Bauarbeiten im Stadtgebiet.

So muss die Ratsgasse von der Einmündung Lindenallee bis zur Einfahrt Barockgarten für den Gesamtverkehr vom 11. April bis zum 30. November diesen Jahres gesperrt werden. Grund hierfür sind die Sanierungsarbeiten an einem Mehrfamilienhaus, die Sanierung der Straße Ratsgasse und die Verlegung von Versorgungsleitungen, heißt es. Die Umleitung führt über die Obere Altstadt, Am Brauhaus, Alte Stube zur Ratsgasse. Die Einbahnstraßenführung der Straße „Alte Stube“ wird dafür gedreht.

Arbeiten am Telekomnetz sorgen für Verkehrsbehinderungen

In der Lindenallee finden am Konvikt von Mittwoch, 12. April, bis Freitag, 23. Juni, Sanierungsarbeiten am Dach statt. Hierzu ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn und eine Gesamtsperrung des Gehweges notwendig, heißt es aus dem Heiligenstädter Rathaus.

Im Zeitraum vom 11. April bis zum 27. Mai diesen Jahres kommt es zudem zu umfangreichen Arbeiten am Telekomnetz in der Altstadt. Betroffen sind folgende Straßen und Abschnitte: Windische Gasse, Neustädter Kirchgasse, Pfarrgasse, Steinstraße und Schöllbach.

Bewohner mit Bewohnerparkausweis können ihre Fahrzeuge für diesen Zeitraum auf die Parkplätze Liebknechtplatz oder Robert-Koch-Parkplatz abstellen, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Betroffene Haushalte erhalten zusätzlich eine Benachrichtigung von der bauausführenden Firma mit allen Kontaktdaten. Zu den Abfuhrterminen der Entsorger sind die extra eingerichteten Standplätze zu nutzen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.