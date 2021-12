Mehrfacher Tankbetrug mit gestohlenen Autos

Witzenhausen Die Unbekannten gehen besonders dreist vor.

Um 16:32 Uhr fuhr Donnerstagnachmittag ein schwarzer Opel Agila auf ein Tankstellengelände in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen im Landkreis Werra-Meißner. Der Fahrer betankte das Fahrzeug mit genau 59,13 Liter Super, stieg wieder in das Auto ein und fuhr, ohne zu bezahlen, davon. An dem Opel waren polnische Kennzeichen (CCH-36Y2) angebracht, die bereits im Mai 2021 in Polen als gestohlen gemeldet wurden.

Mit diesen Kennzeichen wurde bereits am 24. November in der Tankstelle ein Tankbetrug begangen. Damals waren die gestohlenen Kennzeichen laut Polizei an einem grauen Skoda angebracht. Weiterhin fuhr gemeinsam mit dem Opel am Donnerstag ein VW Touran mit dem Kennzeichen "EIC-QA 281" auf das Tankstellengelände. Auch dieses Kennzeichen ist als gestohlen gemeldet.

Aus dem Touran stieg der Beifahrer aus (bekleidet mit einer Militärjacke und Handschuhen) und betankte das Fahrzeug. Auch in diesem Fall wurde die Rechnung nicht beglichen. Die Fahrzeuge entfernten sich in Richtung Hundelshausen, eine Fahndung verlief am gestrigen Nachmittag negativ. Der Schaden wird mit rund 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

