Meisterwerke an der Orgel der Aegidienkirche

Heiligenstadt. Jonas Schauer präsentiert Bach, Wagner und andere Komponisten bei einem Konzert in St. Aegidien in Heiligenstadt

Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Louis Vierne und Richard Wagner wird Jonas Schauer am Sonntag, 3. Juli, um 17 Uhr bei einem Orgelkonzert in der Aegidienkirche zu Heiligenstadt präsentieren.

Der gebürtige junge Heiligenstädter Jonas Schauer erhielt mit zwölf Jahren erstmals Orgelunterricht und ist mehrfacher Bundespreisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Er absolvierte bereits zahlreiche Meisterkurse und war im Jahr 2020 Preisträger des Internationalen Orgelwettbewerbs in Nordirland. Er studiert Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ in Leipzig und wirkt als Assistenzorganist an der Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig.