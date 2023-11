Mit 2,7 Promille kommt Sattelzugfahrer von Straße ab – Massive Verkehrsstörung an Eichsfelder Landkreisgrenze

Witzenhausen. Die Bundesstraße zwischen Friedland und Witzenhausen musste voll gesperrt werden. Ein zweiter Schwerlastabschlepper wurde gebraucht.

Auf der B 27 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg kam es am Donnerstag zu massiven Verkehrsstörungen von 15.30 Uhr bis in die Abendstunden. Ursächlich war in 62-Jähriger, der mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße unterwegs war, so Polizeidirektion Werra-Meißner. In der Gemarkung von Neu-Eichenberg sei er von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Führerhaus im Straßengraben gelandet. Der Mann versuchte sich zunächst selbst aus der misslichen Situation zu befreien, was ihm jedoch nicht gelang.

Die zwischenzeitlich alarmierte Streife der Polizeistation Witzenhausen fand auch schnell den Grund hierfür heraus, da der Fahrer einen alkoholisierten Eindruck machte. Eine Überprüfung ergab bei einem durchgeführten Test einen Wert von etwa 2,7 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Da der Sattelzug aus dem Graben geborgen werden musste, wurde ein entsprechendes Unternehmen angefordert. Gegen 17.15 Uhr war das Abschleppunternehmen am Unfallort. Nun wurde festgestellt, dass aufgrund der vorgefunden Situation eine Bergung ohne einen zweiten Schwerlastabschlepper nicht möglich wäre, worauf dieser ebenfalls angefordert wurde, so die Polizei. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Verkehrsfluss auf der Bundesstraße aufrechterhalten, die Unfallstelle abgesichert.

Gegen 19.15 Uhr erreichte der zweite Abschlepper den Unfallort, so dass mit der Bergung des Sattelzuges begonnen werden konnte. Hierzu wurde die B 27 zwischen Friedland und Witzenhausen voll gesperrt. Die Bergung dauerte bis 21 Uhr, erst dann konnte die Bundesstraße wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Der 62-Jährige blieb nach der Blutentnahme über Nacht zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus; die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.