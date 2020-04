Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Blutspenden Kranken Hoffnung geben

„Blutspenden ist für mich eine Ehrensache.“ Das sagt Tobias Reinhold, der katholische Pfarrer der Pfarrei St. Andreas in Teistungen. Er ruft auf, trotz der Corona-Krise zu spenden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Als er 18 war, sprach ihn sein Vater, selbst jahrzehntelanger Blutspender, an, ob er mit zur Blutspende kommen wolle. „Ich stimmte zu und kann mittlerweile auf sehr viele Spenden zurückblicken, die alle in meinem Blutspendepass dokumentiert sind. Im Jahr 2013 habe ich an der Universitätsmedizin in Göttingen zudem eine Knochenmarkspende geleistet“, erzählt der Geistliche.

Blutspendeinstitute werben auch aktuell um freiwillige Blutspenden und bieten regelmäßig Termine im Eichsfeld an. „In der Corona-Krise erleben wir überall eine neue Form des Miteinanders und der gelebten Solidarität“, so Pfarrer Reinholds Erfahrung. Eine Art der Mitmenschlichkeit, meint er, könne es auch sein, Blutspender zu sein und damit kranken Mitmenschen Hoffnung und Zukunft zu geben, denn grundsätzlich könne jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren Blut spenden. „Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden – auch in Zeiten der Grippewelle, grassierender Erkältungen und des neuartigen Corona-Virus. Menschen mit grippalen oder Erkältungssymptomen sollen sich bitte erst gar nicht auf den Weg zu einem Spendetermin machen. Wir benötigen weiterhin dringend Ihre Blutspenden, damit auch in Zukunft für Patienten in Therapie und Notfallversorgung ausreichend Blutpräparate zur Verfügung stehen. Bluttransfusionen sind sicher und unverzichtbar“, das, sagt Tobias Reinhold, stehe zum Beispiel auf der Homepage des Institutes für Transfusionsmedizin Suhl (ITMS).

Und so ganz nebenbei erhalte jeder Spender eine professionelle Kontrolle über sein eigenes Blutbild und erfahre nach einer Erstspende auch Blutgruppe samt Rhesusfaktor. „Gesundheit ist nichts Selbstverständliches, sondern ein Geschenk“, weiß der Pfarrer, der sieben Jahre lang als hauptamtlicher Klinikseelsorger tätig war.

Ausgewählte Termine des ITMS: 16. April Bleicherode, Bürgerhof, 16 bis 19 Uhr; 16. April Kefferhausen, Zur Unstrut, 16.30 bis 19.30 Uhr; 16. April Bischofferode, Festhalle, 16 bis 19 Uhr; 20. April Bodenrode Grundschule, 17.30 bis 20 Uhr.

Ausgewählte Termine des DRK: 24. April Breitenholz, Gemeindesaal, 18 bis 20 Uhr; 8. Mai Uder, Regelschule, 16 bis 20 Uhr, 11. Mai Niederorschel, Rathaus, 17 bis 20 Uhr.