Mit dem Wanderbus das westliche Eichsfeld entdecken

Eichsfeld. Zu einer Entdeckungstour rund um Duderstadt auf einem Streuobstwanderweg wird am Sonntag eingeladen. Es gibt für die Eichsfelder Wanderfreunde, die bequem mit dem Bus zum Start chauffiert werden, viel zu entdecken.

Zur dritten Tour der diesjährigen Wander-Bus-Saison wird am Sonntag, 11. Juni, in das westliche Eichsfeld bei Duderstadt eingeladen. Ausgangspunkt der Tour ist die Ortschaft Mingerode, wo der erfahrene Wanderführer Bernhard Köhler um 11 Uhr alle Teilnehmer in der Lindenallee, am Startpunkt des Streuobstwanderwegs, begrüßen wird.

Wanderstrecke ist acht Kilometer lang

Die acht Kilometer lange und leicht zu bewältigende Wanderstrecke führt über das Kirchtal zu einer Streuobstwiese, später wird eine Kirschplantage mit altem Baumbestand erreicht. Von hier aus führt der Weg zur historischen Sulbergwarte mit herrlichem Blick auf Duderstadt. Weiter geht es entlang der ehemaligen mittelalterlichen Befestigungsanlagen zum noch erhaltenen Westerturm. Dieser kann besichtigt werden, bevor die Teilnehmer Gelegenheit haben, die Duderstädter Innenstadt individuell zu erkunden.

Der Wander-Bus startet um 9.30 Uhr am Busbahnhof in Heiligenstadt. Weitere Zusteigemöglichkeiten sind um 9.35 Uhr in der Petristraße (Heiligenstadt), am Busbahnhof Dingelstädt um 9.55 Uhr, am Busbahnhof Leinefelde um 10.10 Uhr, am Busbahnhof Worbis um 10.25 Uhr sowie am Busbahnhof Duderstadt um 10.45 Uhr. Die Rückfahrt startet in Duderstadt um 16 Uhr.

Große und kleine Wanderfreunde können einfach an den jeweiligen Bushaltestellen einsteigen und sich bequem vom Wander-Bus zum Ausgangspunkt der Führung bringen lassen. Die Tickets kosten für Erwachsene zehn und für Kinder fünf Euro. Beim Familienticket fahren zwei Kinder kostenlos mit. Die Führungen sind im Preis enthalten. Auch größere Gruppen können nach vorheriger Anmeldung an der Tour teilnehmen.

Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon: 03605/515253.