Mit dem Wanderbus durch das Eichsfeld

Eichsfeld. Der Wanderbus ist im Eichsfeld schon seit Jahren etabliert. Demnächst startet die neue Saison. Das Angebot ist vielfältig.

Der Wanderbus startet ab Ostermontag, 10. April, in die Saison 2023. Sieben Touren beinhalte das neue Programm, wie Sarah Kaufung von den Eichsfeldwerken mitteilt. Sie führen unter anderem zu den Dieteröder Klippen, dem Naturparkzentrum Fürstenhagen, den Duderstädter Warten, zum Hülfensberg, durch das Rustebachtal, zum Zementwerk Deuna sowie entlang des Top-Grenzwanderwegs Schifflersgrund.

„Wir haben attraktive Ziele ausgesucht, und unsere Wander- und Naturführer geben einmalige Einblicke in die heimische Kulturlandschaft“, freut sich Uwe Müller, Redakteur des Programms und Mitarbeiter der Naturparkverwaltung Eichsfeld-Hainich-Werratal. Eine 40 Kilometer lange Radtour, bei der der Radbus allen Teilnehmern die Anreise zum Startpunkt in Heyerode erleichtert, dürfe natürlich auch nicht fehlen. Der Schwierigkeitsgrad der Wanderungen reiche von leicht bis mittel, so Müller.

„Auf jeder Route wird für Wanderprofis, Anfänger oder Familien mit Kindern einiges geboten. Zum Beispiel direkt auf der ersten Erlebnis-Wanderung am Ostermontag. Sie führt vom Märchenpark Mackenrode über den Pirschpfad Dieterode bis zum Naturparkzentrum Fürstenhagen mit Erlebnispfad, Baumhaus, Märchenhütte und der Ausstellung „Mach’s nachhaltig!“ im Wasserturm.“

Der Wanderbus startet um 9.35 Uhr am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Worbis. Weitere Zusteigemöglichkeiten sind um 9.45 Uhr am ZOB Leinefelde und um 10.05 Uhr am ZOB Dingelstädt. In Heiligenstadt hält der Bus um 10.25 Uhr an der Haltestelle Petristraße sowie um 10.30 Uhr am ZOB. Zurück geht es ab 16 Uhr.

Große und kleine Wanderfreunde können an den jeweiligen Bushaltestellen einsteigen und sich bequem und umweltbewusst vom Wanderbus zum Ausgangspunkt der Führung bringen lassen. Die Tickets starten für Erwachsene bei zehn Euro und für Kinder bei fünf Euro. Beim Familienticket fahren zwei Kinder kostenlos mit. Dabei sind die Führungen im Preis bereits enthalten. Auch größere Gruppen können nach vorheriger Anmeldung in der Mobilitätszentrale unter Telefon: 03605/515253 teilnehmen.

Das ganze Programm mit allen Informationen gibt es unter www.eichsfeldwerke.de/wanderbus oder im Wanderbus-Flyer, erhältlich unter anderem an den Touristinformationen im Eichsfeld, am ZOB in Leinefelde, beim Landkreis Eichsfeld, dem HVE Eichsfeld Touristik oder im Naturparkzentrum. red

Weitere Fragen beantwortet Uwe Müller unter Telefon: 0361/573915004.