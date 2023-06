Mit den Eichsfelder Ornithologen geht es auf Exkursion

Eichsfeld. Die Teilnehmer der Exkursion, zu der die Eichsfelder Ornithologen einladen, führt gleich zu zwei Orten. Eine führt in das Gipskarstgebiet bei Walkenried, die andere zum Kloster.

Die nächste Exkursion der Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld findet am Sonntag, dem 18. Juni, statt und führt in das Gipskarstgebiet bei Walkenried. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Bahnhof Walkenried. Exkursionsleiterin ist Annemarie Jennes aus Limlingerode. Unter ortskundiger Führung geht es unter anderem zu den zahlreichen Teichen um das Kloster Walkenried. Auch Geschichtliches wird bei dieser Exkursion geboten.