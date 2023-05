Mit den Eichsfeldmusikanten den Sonntag genießen

Heiligenstadt. Bis Ende September treten im Heiligenstädter Kurpark Künstler auf. Bis auf wenige Ausnahmen finden die Konzerte an jedem Sonntag statt.

Zum ersten Kurkonzert des Jahres im Musikpavillon im Heinrich-Heine-Kurpark in Heiligenstadt wird am Sonntag, 7. Mai, eingeladen. Freuen können sich alle Besucher ab 15 Uhr auf Blasmusik und gute Laune mit den Eichsfeldmusikanten, heißt es aus dem Rathaus der Kurstadt. Die Kurkonzerte finden bis auf wenige Ausnahmen bis zum 24. September jeden Sonntag an gleicher Stelle und zur selben Uhrzeit mit den unterschiedlichsten Kapellen statt.