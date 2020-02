Mit einem Reisepass die Schule in Heiligenstadt erkunden

Ein Tag der offenen Tür im Landkreis ist nichts außergewöhnliches, doch am Heiligenstädter Berggymnasium St. Elisabeth schon. Denn hier erkunden die Gäste die Schule am Samstag mit einem Reisepass. „Wir haben das mit dem Reisepass im vergangenen Jahr ausprobiert, da haben wir sie noch selber gemacht. In diesem Jahr haben wir sie drucken lassen. Es kommt gut an“, sagt Lehrerin Annika Reinhardt, die zusammen mit Ulrike Plath für die Öffentlichkeitsarbeit der Schule verantwortlich ist. So könne man das gesamte Angebot in allen Räumen der Schule besser erkunden.

Und es gibt viel zu erkunden. So die neue Kunstausstellung im Foyer, eine offene Theaterprobe, Experimente in den Fachräumen, Gesangseinlagen der Mitglieder des Schulchores oder Vorführung der Schulsanitäter. Wem dies noch nicht reicht, der kann sich an den vielen Mitmachaktionen probieren.

Tablets für Lehrer und Schüler

Wer am Ende des Tages die Antworten in seinem Reisepass beantwortet hatte, wurde mit einem kleinen Geschenk belohnt. Nach der Tour nutzten viele das Angebot in den drei Cafés, um die ersten Eindrücke bei Kuchen und anderen Leckereien sacken zu lassen.

Doch es gab noch mehr zu sehen. In vielen Klassenräumen wurden die Besucher von großen Bildschirmen begrüßt. Diese sind ganz neu und erleichtern laut Ulrike Plath vieles im Alltag. So müssen die Schüler und Lehrer zum Beispiel nicht mehr die schweren Atlanten für den Geografieunterricht mitbringen. „Über ein Tablett oder das Handy kann man sich mit dem Bildschirm verbinden und Inhalte anzeigen lassen“, ergänzt Annika Reinhardt. Einige Lehrer hätten bereits Tablets erhalten. In naher Zukunft sollen die Schüler der Klassenstufe 7 ausgerüstet werden.

Lern-Apps und vieles andere halten so Einzug in den Unterricht am Berggymnasium. Aber man habe sich bewusst auch dafür entschieden, den Schülern Spezialstifte zu geben. So könne auf den Tablets geschrieben werden. „Es gibt parallel noch Hefter“, sagt Plath, der es wie ihren Kollegen wichtig ist, dass die Schüler ihre Handschrift nicht verlernen und die Technik sich auch nicht für alle Fächer geeignet.