Mit gestohlenen Karten in Leinefelde Geld abgehoben

Leinefelde. Die Polizei sucht eine Frau, die in Leinefelde mit gestohlenen Karten Geld von zwei Konten abgehoben hat. Wer erkennt die Frau auf den Fotos?

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse am 14. Februar in Leinefelde sucht die Polizei nun mit Fotos nach der mutmaßlichen Täterin. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die darauf abgebildete Frau die Geldbörse am Tattag gegen 11.30 Uhr im Lidl-Markt in der Birkunger Straße von einer anderen Frau gestohlen.

Mit den Geldkarten aus dem Portemonnaie war es der Unbekannten dann um 11.36 Uhr und 11.37 Uhr gelungen, jeweils einen vierstelligen Betrag von zwei Konten abzuheben. Das geschah in der ehemaligen Geschäftsstelle der Kreissparkasse am Bonifatiusplatz, die Ende Mai ihren Betrieb eingestellt hatte.

Hier hat die Polizei Bilder der Verdächtigen veröffentlicht. Wer die Frau kennt oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon: 03631/960.