Mit Laternen und geteiltem Hörnchen durch die Stadt

Farbiges Licht umspielt die Heiligenstädter St.-Martins-Kirche. Langsam füllt sich der Friedensplatz rund um das Gotteshaus. Die Kleinen tragen stolz ihre bunten Laternen und tapsen, teilweise noch etwas unbeholfen, den Berg hinauf. Zur Unterstützung haben sie Mama oder Papa an der Hand. Andere, etwas größere Kinder marschieren schon schnurstracks vorne weg. Denn sie wissen, was gleich passiert.

Die Sprösslinge stehen im Halbkreis um eine kleine Bühne und lauschen den Klängen der Musiker. Sie stimmen Kinder, Eltern und Großeltern auf den Martinsumzug durch die Kreisstadt und auf den besonderen Tag ein. Dazu singen sie natürlich das Laternenlied und den Sankt-Martinssong.

Stimmgewaltig präsentieren sich die Steppkes, als sie den heiligen Martin rufen sollen. Aus voller Kehle schreien sie seinen Namen.

Und nach dem zweiten Anlauf ist das Traben des Pferdes schon zu hören. Hoch oben in einem wunderschönen rot leuchtenden Mantel sitzt der heilige Martin, gespielt von Ronny Dietzel.

Er reitet auf der Stute Fraya geradewegs auf die mittlerweile deutlich angewachsene Menschentraube zu. Doch die öffnet sich direkt und der Reiter kann hindurch und die Menschen durch die Stubenstraße weiter auf der Wilhelmstraße zum Marktplatz führen.

Ronny Dietzel sitzt als heiliger Martin auf dem Pferd. Foto: Antonia Pfaff

Aufgeregt und ganz euphorisch laufen die Kinder samt Begleitung Reiter und Ross nach. Sie erzählen munter miteinander. Einige Kinder singen vor sich hin, andere achten genau auf ihre Laterne und das Licht. Denn bei den Laternen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt – ob als kleines Schaf mit Watte beklebt, als Fuchs mit leuchtenden Augen oder als buntes Einhorn. Auch die Klassiker wie Sonne und Mond kommen zum Einsatz, ebenso wie moderne Kindheitshelden.

Und bei all den Laternen ist nicht nur das Motiv sehr facettenreich, sondern auch die Art. Aber ganz gleich, was die Steppkes vor sich hertragen, sie machen es mit Stolz und voller Überzeugung. Zumindest verraten das die strahlenden Augen und das Lächeln im Gesicht.

Auf dem Marktplatz angekommen, stürzen die Kinder samt leuchtender Laterne zu einer Art Bühne. Bis die weit über 800 Eichsfelder ankommen, stimmen die Organisatoren der evangelischen Kirche St. Martin und eine Blaskapelle das allseits bekannte und beliebte Lied „Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir …“ an.

Auf der kleinen Anhöhe stehen unterdessen der heilige Martin mit Pferd und der Bettler bereit. Die beiden Männer bringen den Kindern die Geschichte rund um den Martinstag näher.

Es wird berichtet, dass Martin ein römischer Soldat war und um das Jahr 316 nach Christus geboren wurde. Der Legende nach ritt er an einem kalten Wintertag durch die Straßen. Ein hungernder und frierender Bettler lag am Wegesrand und sprach den römischen Soldaten an.

Martin tat dieser arme Mann so leid, dass er seinen schweren Mantel mit dem Schwert durchtrennte, und dem Bettler eine Hälfte schenkte. In der Nacht soll Martin der Bettler im Traum erschienen sein und sich als Jesus Christus zu erkennen gegeben haben, so zumindest ist die Sage überliefert.

Auf dem Heiligenstädter Marktplatz wird die Situation zwischen Martin und Bettler vor den vielen Kindern und Eltern und Großeltern nachgespielt, der Segen erteilt, und anschließend werden die begehrten Hörnchen ausgeteilt. Allerdings mit dem deutlichen Hinweis, dass diese mit Freunden und Familie geteilt werden – getreu dem Vorbild des heiligen Martin.