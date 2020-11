Mit Vollgas durch die Krise

Eigentlich wollte Charlotte Schmerbauch ihrer Mutter eine Freude machen, ihr Danke sagen und sie auszeichnen lassen für die viele Arbeit, die Diana Keppler-Schmerbauch sieben Tage die Woche in die Spa-Villa in Wingerode steckt. Deshalb bewarb sie sich mit dem Familienunternehmen beim Thüringer Tourismuspreis, gleichzeitig auf Anraten aber auch für den Nachwuchspreis. Letzteren gewann die 20-Jährige nun auch und ihre Mutter könnte nicht stolzer sein.

Unter dem Motto „Heute an morgen denken – Erfolgsideen für die Zukunft“ stand der Nachwuchspreis des nunmehr 9. Thüringer Tourismuspreises, der in Kooperation mit dem ADAC Hessen-Thüringen vergeben wird. Die Spa-Villa in Wingerode bekam ihn für die Kommunikation über neue Social-Media-Kanäle. Charlotte Schmerbauch hatte bereits zu Schulzeiten Facebook und Instagram als Social-Media-Kanäle für das damals noch Day-Spa eingeführt. „Ich wollte meine Familie irgendwie unterstützen. Meine Altersgruppe war auf diesen Kanälen unterwegs, auch ich. Und so habe ich die Idee in die Familie gebracht, mich darum gekümmert und eine Reichweite für den Day-Spa aufgebaut“, erzählt sie. So folgten der Instagram-Seite vor dem ersten Lockdown dieses Jahres bereits 10.000 Nutzer. Mittlerweile sind es ganze 54.000 Leute.

Marketing-Seminare für Hoteliers und Kosmetiker in Planung

Und das obwohl man einige Monate keinen einzigen Gast in Wingerode begrüßen durfte. „Da mussten wir also richtig Gas geben. Wir haben einen Online-Shop aufgebaut und dort unsere hauseigene Pflegelinie sowie Wellness-Gutscheine angeboten.“ Außerdem gab es auf den Social-Media-Kanälen Videos mit Tipps für Wellness zu Hause und einen Blick hinter die Kulissen der Spa-Villa.

„Wir sind ein Familienunternehmen und Herzlichkeit und eine familiäre Atmosphäre sind uns sehr wichtig. Die Menschen, die uns in der Coronazeit begleitet haben, haben uns besser kennengelernt. Wir haben sie mit in unser Privatleben genommen“, sagt Charlotte Schmerbauch und auch, dass das richtig gut ankam. Mehrere 100 Nachrichten flattern jeden Tag ein, mit Anfragen und viel Lob. Dabei hat das Unternehmen kein Marketingmanagement. „Das mache ich nebenbei, meistens abends im Bett“, so Charlotte Schmerbauch. Für dieses Engagement gab es also nun den Preis, der mit 1500 Euro dotiert sowie mit einen Imagefilm verbunden ist.

Vor der Kamera zu stehen – das kennt Charlotte Schmerbauch bereits. Denn sie ist auch das aktuelle „Gesicht des Handwerks“, einer Aktion der Handwerkskammer Erfurt. Neben Bäcker Paul Süpke aus Schloßvippach ist sie ein Jahr lang Botschafterin für das Handwerk. „Ich will damit vor allem junge Menschen ansprechen, denn Fachkräfte in der Kosmetikbranche aber vor allem in der Hotellerie und im Gastgewerbe werden gebraucht.“

Charlotte Schmerbauch hat nach dem Abitur ein Fernstudium im Bereich Hotelmanagement sowie eine zweijährige Kosmetikausbildung abgeschlossen. Letztere erst im Juni dieses Jahres und zwar als „Beste Auszubildende“. Nun verstärkt sie das Familienunternehmen in Wingerode Vollzeit. Dort hatte man in diesem Jahr erweitert und mit dem neuen Gebäude nebenan mit acht weiteren Spa-Suiten die Fläche des mittlerweile entstandenen Hotels verdoppelt.

Momentan beschäftigt sich sie sich auch damit, Marketing-Seminare für Hoteliers und Kosmetiker aufzubauen, um Kollegen insbesondere mit der Nutzung von Social Media zu unterstützen.