Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit zwei Preisen in die Sommerferien

Eine 18-Jährige wird im Urlaub schwanger und treibt das Kind ab. Zuhause bricht die Hölle los. Die Nachricht verbreitet sich und die junge Frau wird über verschiedene Kanäle gemobbt und angefeindet. Es geht so weit, dass sie es nicht mehr aushält und sich das Leben nimmt. Kurz erzählt, ist das der Inhalt des Kurzfilms mit dem Titel „Der Verrat“, mit dem das St. Josef Gymnasium in Dingelstädt gemeinsam mit der Erich-Kästner-Gesamtschule in Baunatal den Media-Surfer – Medien-Kompetenz-Preis Hessen in der Kategorie Altersgruppe bis 18 Jahre gewonnen hat.

Anlass des großangelegten Projektes war der 30. Jahrestag der Grenzöffnung im vergangenen Jahr. Zum Thema „Mauern fallen im Kopf“ sollten Filme zu Grenzen in der Gesellschaft, den Gedanken, Vorstellungen und im Handeln entstehen. 27 Schüler aus einer 11. Klasse des Gymnasiums und einer 10. Klasse der Gesamtschule nahmen daran teil.

Sechs Wochen digital an Ideen gearbeitet

Los ging es mit einem gemeinsamen Besuch des Grenzmuseums in Teistungen. Dort entstanden auch die Gruppen, in denen die folgenden sechs Wochen digital an den Ideen gearbeitet wurde. Im November fuhren alle zum Mediencamp nach Lauterbach. Dort wurden die entwickelten Storyboards mit Hilfe von den Medienpädagogen Mirko Pohl von der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) und Jörg Ruckel vom Medienprojektzentrum offener Kanal Kassel (MOK) verfeinert. Dann ging es ans Filmen und an den Schnitt. Am Ende der Woche waren vier Kurzfilme fertig.

Diese wurden alle beim Medien-Kompetenz-Preis Hessen eingereicht. Und aus über 100 Bewerbungen stach „Der Verrat“ hervor und holte einen ersten Preis, der mit 2500 Euro dotiert ist. Das Geld wurde unter den Schulen aufgeteilt.

Tabea Hoppe, Pauline Wedekind und Jil Marie Kühn sind die drei Dingelstädter Schüler, die beim Gewinnerfilm beteiligt waren. „Wir haben uns gedacht, Cybermobbing und dessen Folgen sind Themen, die man ansprechen sollte. Die Fragen hinter dem Film waren: Wo ist die Grenze beim Mobbing? Wie weit gehen viele?“, erklärte Tabea Hoppe. Film- oder Schauspielerfahrung hatte niemand der drei. Bei der Arbeit haben sich aber regelrechte Naturtalente gezeigt.

Begeistert vom Engagement der Schüler

Nachdem die Filme im vergangnen Jahr im Kasten waren, hielten sie Schüler weiterhin Kontakt, sendeten sich Weihnachtskarten und blieben auch in der Zeit der Schulschließung digital vernetzt. Da ein Wiedersehen bisher nicht möglich war, gab es einen Gruß als Bildcollage mit den Worten: „Wenn Mauern im Kopf fallen, dann entstehen wunderbare Dinge. Wir sind stolz und glücklich über diese wunderbare Zusammenarbeit mit den Baunatalern. Deshalb haben wir zusammen gewonnen.“

Franziska Herz, Lehrerin für Religion und Deutsch am Gymnasium, die das Projekt begleitet hatte, zeigte sich begeistert von dem Engagement der Schüler. „Bis spät abends haben sie gedreht und geschnitten, waren voller Eifer dabei. Sie haben von diesem außerschulischen Lernen eine Menge mitnehmen können.“ Und eben auch neue Freundschaften geschlossen.

Nun sollen die Filme beim Rundfunkpreis Mitteldeutschland und beim 37. Dokfest in Kassel eingereicht werden. Auch ein gemeinsamer Videoabend im Eichsfeld und in Hessen war eigentlich geplant, der schnellstmöglich realisiert werden soll. „Das alles passt gut in unser Erziehungskonzept zum Thema Mobbing“, so Schulleiter Peter Krippendorf. „Gerade im Internet tun sich junge Menschen gegenseitig weh, ohne sich dabei anzuschauen. Solche Themen gehören angesprochen und vermittelt.“ Er freue sich sehr über den Erfolg seiner Schüler.

Die sieben Schulsanitäter freuten sich über den Erste-Hilfe-Rucksack vom DRK-Kreisverband Eichsfeld und der Firma Hansaplast. Foto: DRK

Damit aber nicht genug, wurde das Gymnasium weiterhin erneut als Leuchtturm im Wettbewerb Ideen-Machen-Schule der TEAG Thüringer Energie AG ausgezeichnet. Das bedeutet ein Preisgeld von 1000 Euro, einen Pokal, eine Urkunde und Gewinner-T-Shirts. Grund für den Preis ist, dass die Schule seit dem vergangenen Jahr einen Schulsanitätsdienst hat, der bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und an ganz normalen Schultagen für Sicherheit sorgt. In Notsituationen helfen die sieben vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) speziell ausgebildeten Jugendlichen ihren Mitschülern.

Die Idee dazu kam von den Schülern selbst. Vom DRK Kreisverband und der Firma Hansaplast gab es dafür bereits einen Erste-Hilfe-Rucksack mit allem nötigen Material. Aktuell wird im Gymnasium in Dingelstädt ein Raum saniert, der dem Schulsanitätsdienst dienen soll. Dort wird es neben einem Krankenbett und der Ausrüstung auch die Möglichkeit geben, sich zu treffen und neue Dinge zu lernen.