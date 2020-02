Mittelalter-Musiker aus Worbis suchen Mitstreiter

Eine der charismatischsten Ensembles im Eichsfeld leidet unter Nachwuchsproblemen und Mitgliederschwund. So oder ähnlich würde es die musikalische Leiterin der Gruppe Ars canendi, Nicole Wenzel, ausdrücken.

Seit acht Jahren musiziert das Mittelalterensemble und ist bei Veranstaltungen von Ascherode bis zur Burg Hanstein immer wieder gern gesehen. Aber nun macht sich die Musiklehrerin vom Gymnasium Marie Curie in Worbis, mit dessen Unterstützung die Gruppe auftritt, ernste Sorgen um den Fortbestand von Ars canendi.

Aus der Not heraus geboren

Wenzel denkt an die Anfänge und das Jahr 2012 zurück, als wieder einmal die Schuljahresabschlussfeier des Gymnasiums anstand. Da die musikalische Umrahmung der Veranstaltung das Orchester der Eichsfelder Musikschule übernehmen sollte, dieses aber sein Kommen absagen musste, war Not am Mann. „Die Schulleitung meinte damals, ob ich eine Idee hätte, wer in die Bresche springen kann. So habe ich kurzerhand ein Kammerorchester gegründet. Für die Besetzung haben sich Schülerinnen angeboten, die unter anderem Cello, Bratsche und Querflöte spielten. Ich habe die Harfe gezupft. Und so hat die Sache geklappt“, erzählt Studienrätin Nicole Wenzel.

Aus der Not wurde eine Tugend, denn wenig später gründete Wenzel das Mittelalterensemble Ars canendi. Der lateinische Name setzt sich zusammen aus „ars“ für die Kunst und „canendi“ für hand- und mundgemacht. So spielen die bis zu achtzehn Mitglieder seit acht Jahren handgemachte Musik aus dem 11. bis 15. Jahrhundert. Sie singen dabei lateinisch, galizisch, portugiesisch, mittelhochdeutsch und katalanisch. Gekleidet in Gewändern, wie sie damals üblich waren, reist Ars canendi von Veranstaltung zu Veranstaltung. Ihre Lieder sind Balladen, Volksweisen und Cantigas – galizisch-portugiesische Pilgerlieder.

Nach „Schüler musizieren“ kam die erste CD

Wenzel denkt zurück an Auftritte auf Burg Bodenstein, Burg Hanstein oder in Großbodungen. Dort musizierte die Gruppe in der Kemenate, in Worbis spielte sie im Haus Gülden Creutz, in Dingelstädt bei den Eichsfeldtagen und anlässlich des 200-jährigen Firmenjubiläums von Carl Zeiss in Jena. „Dort sind wir in der Michaeliskirche aufgetreten“, sagt Wenzel.

Der Höhepunkt in der Geschichte das Ensembles war jedoch die Teilnahme an der Bundesbegegnung „Schüler musizieren“ in Lüneburg. „Im Jahr 2015 haben wir dort vier Tage verbracht Jedes Bundesland durfte ein Ensemble schicken. Als ich Corinna Schulze Hermann vom Bundesverband Musikunterricht im Vorfeld angerufen hatte und ihr sagte, dass wir ein Mittelalterensemble sind, sagte sie: ‘Dann hat Thüringen endlich mal was Großartiges zu bieten’“, erinnert sich Wenzel.

Lüneburg suchte damals eine Hymne für die Stadt. Alle Ensembles konnten sich mit eigenen Kompositionen an dem Wettbewerb beteiligen. Sarah Bley von Ars canendi dachte sich einen Text und eine Melodie aus. Nicole Wenzel arrangierte die Hymne. So war das Lied „Luna in Lüneburg“ eines der gelungensten Stücke und alle Teilnehmer der Bundesbegegnung sangen es bei der Abschlussveranstaltung gemeinsam.

„Die Lüneburger Geschichte hat uns mächtig gepuscht und nach vorne gebracht. Im Jahr 2017 haben wir dann unsere eigene CD produziert“, erinnert sich die heute 46-jährige Nicole Wenzel.

„Ich fände es schade, wenn Ars canendi sterben würde“

Seinen vorerst letzten Auftritt hatte die Gruppe am 3. Advent in der St. Pauluskirche in Ascherode. Im Laufe der Zeit haben einige Ensemblemitglieder die Gruppe aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen. „Wir sind im Moment wegen Unterbesetzung nicht auftrittsfähig“, sagt Wenzel. Ihr schwebt ein neues Konzept vor, nämlich Ars canendi nicht mehr als Schul-AG, sondern als öffentliche Musiziergemeinschaft weiterzuführen. Ihre ehemaligen Schülerinnen ermuntern sie dabei. „Wir haben in den letzten Jahren so viel auf den Weg mitbekommen, was wir das gerne weitergeben möchten“, so ihre Meinung. Wenzel wendet sich an alle, die „alte Musik“ mögen, Freude haben, bei Konzerten aufzutreten und etwas Begabung besitzen.

Notenkenntnisse und Spiel-und Singerfahrung sollten auch vorhanden sein. Die Gruppe, bei der solche Instrumente wie Mandolinen, Trumscheite, Klarinetten, Harfen und Lauten dominieren, braucht unbedingt eine Gitarrenbegleitung, jemanden, der ein tiefes Streichinstrument spielen kann und eine tiefe Frauenstimme.

Geprobt wird alle sechs Wochen samstags im Marie-Curie-Gymnasium in Worbis. „Die Gemütlichkeit kommt bei uns auch nicht zu kurz“, sagt Wenzel und fügt hinzu: „Ich fände es sehr, sehr schade, wenn Ars canendi sterben würde.“

Wer Interesse am Mitwirken im Ensemble hat, kann über die E-Mailadresse ensemble.arscanendi@gmail.com den ersten Kontakt aufnehmen. Informationen zu Ars canendi gibt es im Internet www.ensemblearscanendi. blogspot.com