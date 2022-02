Mobilfunk im Landkreis Eichsfeld wird ausgebaut

Eichsfeld. An diesen Stellen hat die Deutsche Telekom ihr Netz erweitert.

Die Mobilfunkversorgung wird im Landkreis Eichsfeld durch die Deutsche Telekom AG weiter ausgebaut. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Die Telekom habe dafür in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut und einen weiteren mit dem LTE-Standard erweitert. „Durch den Ausbau steigt die Mobilfunkabdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht mehr Bandbreite zur Verfügung“, berichtet Georg von Wagner, Pressesprecher des Unternehmens.

Auch der Empfang in Gebäuden habe sich dadurch verbessert. Die Standorte befinden sich in Haynrode und Leinefelde-Worbis. Der Standort in Leinefelde-Worbis diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn. Die Telekom betreibe im Kreis nunmehr 53 Standorte. Die Abdeckung liege bei rund 97 Prozent. Bis 2023 sollen weitere 15 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an sieben Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.