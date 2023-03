Der Verein Coworking Eichsfeld hat in Heiligenstadt Räume einer ehemaligen Druckerei hergerichtet und zum Coworking-Space ausgebaut.

Moderne Software trifft in Heiligenstadt auf Eichsfelder Schmandkuchen

Heiligenstadt. Der Verein Coworking Eichsfeld lädt Eltern und Kinder zum etwas anderen Sonntagskaffee ein. Gezeigt wird in Heiligenstadt, dass das Programmieren und künstliche Intelligenz kein Hexenwerk sind.

Künstliche Intelligenz ist kein Zukunftsthema mehr, sondern längst Teil unseres Alltags. Doch wie funktioniert sie eigentlich und was kann man damit machen? Das will der Verein Coworking Eichsfeld, der erste Coworking-Space in Nordthüringen, Kindern und Eltern auf spielerische Weise zeigen.

An den beiden Sonntagen 26. März und 23. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr, öffnet der Verein seine Türen in der ehemaligen Druckerei Cordier in der Windischen Gasse für einen etwas anderen Sonntagskaffee: Während die Kinder kleine digitale Experimente ausprobieren, können die Eltern bei Kaffee und Eichsfelder Schmandkuchen den Coworking-Space erkunden und sich über die Herausforderungen der digitalen Bildung im Eichsfeld austauschen.

„Wir wollen die digitale Kompetenz im Eichsfeld fördern und den Menschen zeigen, dass Programmieren und künstliche Intelligenz kein Hexenwerk ist“, sagt Sandra Simon, Vorstandsmitglied von Coworking Eichsfeld.

Die Kinder können zwischen verschiedenen Angeboten wählen: Mit Scratch können sie ihr eigenes Mini-Spiel programmieren, mit Lego-Mindstorm können sie einen Roboter zum Leben erwecken, mit Calliope-Mini können sie einen Mini-Computer steuern – und mit „ChatGPT“ und „DallE“ können sie mit einer künstlichen Intelligenz chatten und Bilder erzeugen.

„Mit unserem Sonntagskaffee wollen wir vor allem Kinder für das Thema begeistern und ihnen die Möglichkeit geben, selbst kreativ zu werden“, ergänzt die Lehrerin Elisabeth Arnold, sie sich auch im Verein in der Gruppe für Digitale Bildung engagiert. Abhängig von Resonanz und Feedback will der Verein eine Digitalwerkstatt im Mai für Kinder aufsetzen.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.