Möglichkeit zur Schnelltestung im Eichsfeld ausgeweitet

Eichsfeld-Klinikum und Apotheken bieten im Landkreis Schnelltests an.

Der Krisenstab hat am Dienstagmorgen in seiner Telefonkonferenz umfassend über das Angebot von kostenlosen Schnelltests im Landkreis informiert. Neben dem bisherigen Angebot im Eichsfeld-Klinikum im Heiligenstädter Haus St. Vincenz montags bis freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr besteht seit Montag auch die Möglichkeit der Schnelltestung im Haus St. Elisabeth in Worbis. Die Zeiten liegen hier montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

Darüber hinaus werden Schnelltests in einigen Apotheken in Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis und Niederorschel angeboten, die eine Beauftragung durch den Landkreis bekommen haben. Eine Auflistung mit Kontaktdaten und Links zur Online-Terminvereinbarung ist ab sofort auf der Website des Landkreises Eichsfeld unter https://www.kreiseic.de/schnelltestangebote-im-landkreis.html zu finden.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass sich das Schnelltestangebot an Bürger ohne akute Symptomatik richtet. Personen mit grippeähnlichen Symptomen oder anderen Symptomen, die auf Covid-19 hinweisen, werden gebeten, sich weiterhin telefonisch an ihren Hausarzt zu wenden.