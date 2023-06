Mohn erfreut Spaziergänger in Leinfelde

Leinefelde. Im gesamten Eichsfeld blüht derzeit der Mohn. In der Leinfelder Südstadt erfreut er Spaziergänger.

Im Frühsommer erfreut der Klatschmohn mit seinen leuchtend roten Blüten. Oft ist er auf Äckern und Feldern oder an Wegesrändern anzutreffen. Die großen, zarten Blüten tanzen dann meist beschwingt im Wind. Der Mohn, auch unter dem Namen Klatschrose bekannt, hat aber auch den Weg in so manchen Garten geschafft. Nicht nur die Bienen wissen das zu schätzen. Das Foto, aufgenommen in der Leinefelder Südstadt, zeigt wie sich dort die Mohnpflanzen prachtvoll in Szene setzen.