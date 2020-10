Montessori-Grundschule in Beuren wird Bewegungsschule

Groß war die Freude am Montagmorgen in der Montessori-Ganztagsgrundschule „Kleeblatt“ in Beuren. Zu Gast war Kornelia Müller von der Krankenkasse IKK classic, die der Schule einen Scheck über 2988 Euro überreichte. Das teilt Franziska Becher, Pressesprecherin der Krankenkasse, mit.

Mit dem Geld unterstützt die Krankenkasse die Grundschule bei der Durchführung des nachhaltigen Gesundheitsprogramms „Beweg dich, Schule! – Gehirngerechtes Lernen nach Dorothea Beigel“. Die Grundschule möchte in diesem Schuljahr ihren Unterricht aktiver und bewegungsfreundlicher gestalten. Neben theoretischen Grundlagen für eine bewegte Schule stehen im Programm zahlreiche praktische Übungen und Methoden zur Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung im Mittelpunkt.

Brain-Gym-Spiele, Minutenpausen und Bewegungssequenzen für das Klassenzimmer sorgen für einen bewegten Schulalltag. Die zwölf Lehrerinnen und Lehrer erhalten Maßnahmen an die Hand, wie sie Inhalte aus ihren Fächern in Bewegung thematisieren können, so Becher. Das Programm bestehe aus einer Fortbildung für die Lehrkräfte, einem Elternabend, der im November stattfinden wird, und Praxiscoachings in den Klassen und integriere alle 95 Schüler, ihre Eltern und das pädagogische Personal gleichermaßen. Begleitet werden die einzelnen Einheiten von Sportwissenschaftler Sven Bresemann und seinem Sohn Max das komplette Schuljahr.

Mit dem Ziel, eine gesunde Lebensweise von Kindern zu stärken und auf Dauer in ihren Alltag zu integrieren, fördert die IKK classic in diesem Schuljahr zehn Bewegungsprojekte von Grundschulen in Thüringen. Gleichzeitig möchte die Krankenkasse einen Anreiz schaffen, gesundheitsförderliche Maßnahmen stärker im Einrichtungsalltag von Kitas und Grundschulen zu berücksichtigen. Weitere Informationen zur Projektförderung gibt es unter Telefon: 0361/7479495032.