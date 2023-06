Moped prallt in einem Eichsfelddorf an eine Verkehrsinsel

Gernrode. Nach der Kollision mit der Verkehrsinsel in Gernrode überschlug sich der Fahrer mit seinem Moped. Die Ursache des Unfalls ist nicht bekannt.

Im Riethfeld kam es am Montagabend zu einem Unfall, an dem ein Kleinkraftrad beteiligt war. Der Fahrer kollidierte mit einer Verkehrsinsel und überschlug sich im Nachgang, so die Polizei. Zur Ursache des Unfalls gab es in der Pressemitteilung allerdings keine Informationen. Der Mopedfahrer sei glücklicherweise bei dem Unfall nur leicht verletzt worden, hieß es weiter. An der Verkehrsinsel entstand bei dem Zusammenstoß kein Sachschaden, konnten die Beamten vermelden.