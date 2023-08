In Silberhausen ließen unbekannte Langfinger ein Moped mitgehen.

Eine braunes Moped wurde am späten Sonntagabend vom Bahnhofsgelände in Silberhausen geklaut. Laut Polizei haben unbekannte Diebe das Simson-Moped trotz Sicherung samt Schutzhelm gestohlen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Der Sachschaden belaufe sich nach Angabe der Beamten auf etwa 4000 Euro. Die Polizei hat Spuren gesichert und führt nun Ermittlungen zu den Tätern durch.