Kella. Mit anderen Motorradfahrern befuhr am Freitagnachmittag ein 58-jähriger Honda-Fahrer den Wirtschaftsweg (ehemals L 2030) aus Richtung Kella kommend in Richtung Großtöpfer. Dabei durchfuhr er laut Polizei ein Schlagloch und beschädigte sich den Vorderreifen. Das Motorrad geriet danach ins Schlingern, und der Fahrer kam zu Fall. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.